صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)
|فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكينات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية صيانة وإصلاح ماكينات توشيبا – شارب بموديلاتهما المختلفة كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311 - 01222405623- 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى www.facebook.com/pages/فيرست-ايجي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|first egypt
|التليفون:
|01222405623
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|العنوان:
|ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075760
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