صيانة ماكينات تصوير مستندات شارب - توشيبا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تتشرف الشركة إن تقدم لسيادتكم أفضل العروض من إصلاح صيانةماكينات تصوير المستندات لسنا الوحيدون ولكننا متخصصون والاستجابة السريعة للصيانة نعمل فى اكبر الماركات العالمية صيانة وإصلاح ماكينات توشيبا – شارب بموديلاتهما المختلفة كما توفر الشركة جميع قطع الغيار الأصلية ومستلزمات التشغيل والأحبار الأصلية ( عقود صيانة سنوية – زيارات ) ت /23048311 - 01222405623- 01100145959 ويشرفنا أيضا الدخول على صفحتنا فى www.facebook.com/pages/فيرست-ايجي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: first egypt
التليفون: 01222405623

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ترعة الجبل - الزيتون - القاهرة, 10/20شارع ابادير - الزيتون- الزيتون
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/12/2020
رقم الإعلان: 2075760
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج

ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج

(للبيع)

ارواب تخرج - بيع قبعات تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - G.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

يونيفورم شيف - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات تصنيع يونيفورم فنادق شركة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: عيش الرفاهية والثراء بامتلاك شقتك في العاصمة الجديدة

عيش الرفاهية والثراء بامتلاك شقتك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)

شقتك لو مش في العاصمة الادارية مش هتعيش في رفاهية ومش هتقدر تستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك في كمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,100 جنيه

10/12/2020
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صورة الاعلان: استثمر صح وامتلك شقتك في العاصمة الجديدة بمنطقة r7

استثمر صح وامتلك شقتك في العاصمة الجديدة بمنطقة r7

(للتقسيط)

عايز تسكن في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند في كمبوند ميدتاون سك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية

مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب ممرضات لكبرى المجمعات الطبية بجدة بالسعودية. #ممرضات. الشروط : ـ خبرة لا تقل عن 3 سنوات ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

47,000 ريال

10/12/2020
صورة الاعلان: نوفر خادمات_جليسا ت مسنين_بيبيسي تر لكافة المحافظات

نوفر خادمات_جليسا ت مسنين_بيبيسي تر لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر خادمات_جليسات مسنين_بيبيسيتر لكافة المحافظات01017902000 نوفر للاسر الراقية بالضمانات جميع انواع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير العمالة المنزلية با.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: #اكواب_ورقيه

#اكواب_ورقيه

(للبيع)

چـاسـي بـاك صُـنـاع الـمـلـوك 👑 👌😎💯✔️ - عبوة ورقية مقا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمحل جزار بسلطنه عمان : معلم جزارة لحوم ودواجن خبرة لا تقل عن سنتين . السن لا يزيد عن 35 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بسلطنه عمان : شيف اسماك ماكولات مصريه خبرة لا تقل عن 3 سنوات . السن لا يزيد عن .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

10/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

مطلوب لمستشفى بمدينة الطائف استشاريين عناية مركزة

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية استشاريين عناية مركزة خبرة لاتقل عن خمس سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

500 ريال

10/12/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/12/2020
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