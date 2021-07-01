صيانة طابعات وملى احبار وطابعات استيراد خارج

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لو بتدور على شركات صيانة طابعات الصفوة بتقدملك صيانة جميع انواع الطابعات hp & canon & samsung وكمان يوجد ملى احبار بااسعار مناسبه ويوجد بيع طابعات استيراد خارج كما يوجد صيانة فى مقر العميل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ahmed Youssef
التليفون: 01114650777-01143737415

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 45 برج النور خلف كشرى الزعيم - عبود- عبود
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100904
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شغلك بالالوان مع ارابيا للتجاره

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انتهز فرصه العروض والخصومات مع شركه ارابيا للتجاره واطبع شغلك بالالوان باعلى جوده اله تصوير ليزر .
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