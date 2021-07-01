صيانة طابعات وملى احبار وطابعات استيراد خارج

(للبيع)
|لو بتدور على شركات صيانة طابعات الصفوة بتقدملك صيانة جميع انواع الطابعات hp & canon & samsung وكمان يوجد ملى احبار بااسعار مناسبه ويوجد بيع طابعات استيراد خارج كما يوجد صيانة فى مقر العميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmed Youssef
|التليفون:
|01114650777-01143737415
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|العنوان:
|45 برج النور خلف كشرى الزعيم - عبود- عبود
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100904
1 جنيه
1 جنيه