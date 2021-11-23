صيانة سخانات جاك 2021

(فرص)
|صيانة سخانات جاك | مركز صيانة سخانات جاك JAC egypt صيانة جاك | مركز صيانة سخانات جاك اطلب فريق صيانة سخانات جاك من الرقم المباشر للدعم الفني 01060211122 مع أمكانية التواصل مع فريق صيانة سخانات جاك المنزلية .خدمة ما بعد البيع صيانة سخانات الغاز جاك ، ضمان لمدة عام علي جميع قطع غيار سخانات جاك 10 لتر ، سخان 6 لتر والكهرباء صيانة سخانات جاك 01060211122 صيانة سخانات جاك في مصر تقدم خدمة صيانة سخانات جاك و توفير خدمة تجديد الضمان و خدمات صيانة ما بعد البيع و توفر قطع غيار سخانات جاك 2021
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز صيانة جاك
|التليفون:
|01060211122
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|العنوان:
|8 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112338
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