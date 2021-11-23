صيانة سخانات جاك 2021

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صيانة سخانات جاك | مركز صيانة سخانات جاك JAC egypt صيانة جاك | مركز صيانة سخانات جاك اطلب فريق صيانة سخانات جاك من الرقم المباشر للدعم الفني 01060211122 مع أمكانية التواصل مع فريق صيانة سخانات جاك المنزلية .خدمة ما بعد البيع صيانة سخانات الغاز جاك ، ضمان لمدة عام علي جميع قطع غيار سخانات جاك 10 لتر ، سخان 6 لتر والكهرباء صيانة سخانات جاك 01060211122 صيانة سخانات جاك في مصر تقدم خدمة صيانة سخانات جاك و توفير خدمة تجديد الضمان و خدمات صيانة ما بعد البيع و توفر قطع غيار سخانات جاك 2021
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز صيانة جاك
التليفون: 01060211122

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 عمارات العبور طريق صلاح سالم- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/11/2021
رقم الإعلان: 2112338
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدرس

مدرس

(طلب عمل)

مدرس رياضيات المراحل المختلفة 01116787810 بكالوريوس العلوم والتربية قسم التعليم الصناعى.
العنوان:

الدقهلية - مصر

اتصل

23/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مسوقين اعلانات

مطلوب مسوقين اعلانات

(فرصة عمل)

موظفين سيلز ( لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ) براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: افضل البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

افضل البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة

(للبيع)

الباخرة نايل كروز 2022 | باخرة نايل كروز 2022 | رحلات الباخرة نايل كروز 2022 | الباخرة نايل كروز الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

الوفاء سيرفس للخدمات نوفرالشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

الوفاء سيرفس نوفر لك امهر العمالة المنزلية 01275550242 الشغالات الاجانب الافريقيات و شرق اسيا نوفر .
العنوان:

السويس - مصر

1,900 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه01275550242 العماله لدينا تمتاز بالكفاءة والاستمراريه لد.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1,900 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: ايجار بالدقى وامام جامعة القاهرة شقق ممتازة

ايجار بالدقى وامام جامعة القاهرة شقق ممتازة

(للإيجار)

شقة ايجار بالدقى شقة ايجار دور تالت مفروش امام جامعةالقاهرة غرفتين وريسبشن وحمام ومطبخ مطلوب 3500جن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: ادارية وتجارى وعيادات شقة تصلح لكافة الاغراض قانون جديد

ادارية وتجارى وعيادات شقة تصلح لكافة الاغراض قانون جديد

(للإيجار)

مكاتب اداراية للايجار بالدقى شارع التحرير يوجد مكتب غرفتين وحمام وريسبشن ومطبخ مطلوب 6 الالاف شهريا.
العنوان:

الجيزة - مصر

6,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: دوبلكس، للايجار، بفيلا، بالحي الأول،بالقرب من شارع التسعين،التجمع الخامس

دوبلكس، للايجار، بفيلا، بالحي الأول،بالقرب من شارع التسعين،التجمع الخامس

(للإيجار)

دوبلكس، للايجار، بفيلا، بالحي الأول،بالقرب من شارع التسعين،التجمع الخامس، القاهرة الجديدة Built up .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,500 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا 14 راكب فى مصر

ايجار ميكروباص تويوتا 14 راكب فى مصر

(للإيجار)

تأجير ميكروباص تويوتا هاي اس 14 فرد لحضور المناسبات العائليه وسفريات الاسريه لزياره كل الاماكن السي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: تأجير اتوبيسات 50 راكب لشرم الشيخ

تأجير اتوبيسات 50 راكب لشرم الشيخ

(للإيجار)

ايجار باصات 50 راكب فئه 500/600 سياحيه احدث موديلات للرحلات اليوميه وعمل جولات سياحيه داخل القاهره ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: MONJI للتشطيبات الراقية في التجمع و المعادي والقاهرة

MONJI للتشطيبات الراقية في التجمع و المعادي والقاهرة

(فرص)

تشطيبات هندسية راقية بعد عمل التصميمات المرضيه للعميل والتنفيذ بافضل الاسعار الممكنة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: قواطيع كومباكت hpl

قواطيع كومباكت hpl

(للبيع)

2R Comoact HPL 01016100544 – 01223938331 whatsApp: الكومباكت Compact هو الخشب الرقائقي HPL Sindo ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,727 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: الترجمة المعتمدة بالدقى

الترجمة المعتمدة بالدقى

(فرص)

الترجمة القانونية يقوم بأعمال الترجمة القانونية بمؤسسة جي بي إس نخبة من المستشارين القانونيين والمحا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥

(للبيع)

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥 = الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: مدرب حراس مرمي

مدرب حراس مرمي

(طلب عمل)

مدرب حراس مرمي خبرة حارس مرمي سابق لفرق طلعت حرب ونادي امبابة واسكو وخبرة 26 حارس مرمي هيئة الطيران .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager