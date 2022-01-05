صيانة زيروكس باقل الاسعار في مصر (استيراد)

(للبيع)
|تقدم شركتنا افضل واقل الاسعار بماكينات زيروكس الوان استيراد بحالة الزيرو جميع المقاسات (A4/A3/A3+/ ربع فرخ) وايضا طباعة جميع احجام الورق (165 gm/ 200gm/250gm/ 300 gm) باعلي تقنية (ريزيليوشن) بمصر 2400*2400 بالضمان ولدينا مراكز صيانة متخصصة بجميع المحافظات . والمعاينة داخل مخازنا للاستفسار نرجو الاتصال /01100582266-01011415670
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|internatonal egypt
|التليفون:
|01011415670
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|العنوان:
|5 شارع ناصر متفرع من الشارع الرياضى الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2118051
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100 جنيه
100 جنيه