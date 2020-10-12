صيانة برادات دمشق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: صيانة برادات دمشق
التليفون: 0968934227

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العنوان: دمشق- دمشق
دمشق -

سوريا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700 ليره
تاريخ الإعلان: 6/11/2020
رقم الإعلان: 2071339
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تاريخ الإعلان
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مهندس كيميائي يبحث عن وظيفة

(طلب عمل)

مهندس كيميائي خبرة في صناعة المنظفات الكيميائية ابحث عن عمل مناسب.
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21/8/2020
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