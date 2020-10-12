(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صيانة برادات دمشق
|التليفون:
|0968934227
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|العنوان:
|دمشق- دمشق
دمشق - سوريا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 ليره
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071339
1 ليره
35,000,000 ليره
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