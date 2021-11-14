صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال - في الجيزة مصر

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صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح ومفصلات صيانه لكل الالوميتال ابواب شبابيك مطابخ وحدات فى المحلات وأبواب سكروييت تغيير السلك الناموس فى اسرع وقت ودون نقل وانت فى بيتك كل الأعمال تتم فى المنزل لكن لو تحب تغير لون الالوميتال ويبقى جديد ناخد الشغل نفك ونركب ونخليه جديد فى الفرن بتاعنا جرب مش هتخسر فى اى مكان احنا نروح نعمل الصيانه الاصيل للالوميتال نحن متخصصون على مدى ٣٥عاما فى الالوميتال الاتصال طلعت الاصيل 01211841735 01554890178
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سميرمحمد محمدمرسى
التليفون: 01113661886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لجيزه الطالبيه فيصل كفر طهرمس 6مسجد التوحيد- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 321 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111165
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صورة الاعلان: صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال - في الجيزة مصر

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال

(طلب عمل)

- في الجيزة مصر

صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح وم.
العنوان:

الجيزة - مصر

321 جنيه

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) : - في الجيزة مصر

مطلوب فنى انتاج لكبرى مصانع السجاد بالسعوديه ( الدمام ) :

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

فنى انتاج بالشروط الأتيه : السن لا يزيد عن 35 سنه . خبرة بمصانع السجاد لا تقل عن سنتين . أو خبرة ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مراقب ميكانيكا خبرة فى اعمال الصرف والاعمال الانشائية - في الجيزة مصر

مطلوب مراقب ميكانيكا خبرة فى اعمال الصرف والاعمال الانشائية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مراقبين ميكانيكا خبرة باعمال الصرف والاعمال الانشائية للعمل بكبرى شركات المقاولات بالمدينه ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشغل مكينة ليزر co2 خبرة - في الجيزة مصر

مطلوب مشغل مكينة ليزر co2 خبرة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مشغل مكينة ليزر co2 خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة د.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

7/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب فورا فنيين صيانة ميكانيكية لكبرى شركات المياه والعصائر بالخارج - في الجيزة مصر

مطلوب فورا فنيين صيانة ميكانيكية لكبرى شركات المياه والعصائر بالخارج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فورا لكبرى شركات المياه والعصائر بالخارج -فنيين صيانة ميكانيكية خبرة من 3 ل 5 سنوات في مجال شر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب كهربائي سيارات - في الجيزة مصر

مطلوب كهربائي سيارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بمدينة أبها فـ السعودية كهربائى سيارات كبيرة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

16/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب فنى ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية - في الجيزة مصر

مطلوب فنى ميكانيكا تشغيل ماكينات اكياس ورقية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب فنى ميكانيكا ماكينات اكياس ورقية للعمل بمصنع اكياس ورقية بجدة ب المملكه العربية السعودية را.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب ميكانيكي ديزل - في الجيزة مصر

مطلوب ميكانيكي ديزل

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب ميكانيكى ديزل ومعدات ثقيلة خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حدي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

6/9/2021
صورة الاعلان: فنين لف مولدات كهرباء - في الجيزة مصر

فنين لف مولدات كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنيين لف مولدات كهرباء خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/9/2021
صورة الاعلان: مطلوب بنشر سيارات - في الجيزة مصر

مطلوب بنشر سيارات

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات الدواجن بأبها بنشر سيارات كبيرة وصغيرة ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakh.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

30/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب فتيين لف مولدات كهرباء - في الجيزة مصر

مطلوب فتيين لف مولدات كهرباء

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب فنيين لف مولدات كهرباء خبرة لاتقل عن 5 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

30/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الثلاثاء .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الثلاثاء .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى شركات المصاعد بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : سيتم عمل المقابله الشخصيه يوم الثلاثاء .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب سباك حراري - في الجيزة مصر

مطلوب سباك حراري

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى شركات الدواجن بمدينة أبها فـ السعودية سباك حرارى ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Al.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 ريال

28/8/2021
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