(طلب عمل)
|صيانة الالوميتال الاصيل للالوميتال صيانة الالوميتال يعنى تصليح الالوميتال العطلان من اوكر ومفاتيح ومفصلات صيانه لكل الالوميتال ابواب شبابيك مطابخ وحدات فى المحلات وأبواب سكروييت تغيير السلك الناموس فى اسرع وقت ودون نقل وانت فى بيتك كل الأعمال تتم فى المنزل لكن لو تحب تغير لون الالوميتال ويبقى جديد ناخد الشغل نفك ونركب ونخليه جديد فى الفرن بتاعنا جرب مش هتخسر فى اى مكان احنا نروح نعمل الصيانه الاصيل للالوميتال نحن متخصصون على مدى ٣٥عاما فى الالوميتال الاتصال طلعت الاصيل 01211841735 01554890178
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سميرمحمد محمدمرسى
|التليفون:
|01113661886
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|العنوان:
|لجيزه الطالبيه فيصل كفر طهرمس 6مسجد التوحيد- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|321 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111165
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