(للبيع)
|صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلور هواء وشفاطات لسحب الرطوبة حتى لاتنمو بها الفطريات التى تودى الى تعفن الخامات - مزودة بحساسات لمراقبة الخامات بها وايضا معرفة القدرة التخزينية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|321 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048794
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