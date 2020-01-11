صوامع Silos صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلور هواء وشفاطات لسحب الرطوبة حتى لاتنمو بها الفطريات التى تودى الى تعفن الخامات - مزودة بحساسات لمراقبة الخامات بها وايضا معرفة القدرة التخزينية الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري