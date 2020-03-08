صوامع تخزين الغلال والقمح

(للبيع)
|صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري: - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلور هواء وشفاطات لسحب الرطوبة حتى لاتنمو بها الفطريات التى تودى الى تعفن الخامات - مزودة بحساسات لمراقبة الخامات بها وايضا معرفة القدرة التخزينية الاتصال: 002-010011603960 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|758 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055418
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