صوامع تخزين الغلال والقمح

صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري: - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلور هواء وشفاطات لسحب الرطوبة حتى لاتنمو بها الفطريات التى تودى الى تعفن الخامات - مزودة بحساسات لمراقبة الخامات بها وايضا معرفة القدرة التخزينية الاتصال: 002-010011603960 002-01272227795 047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.