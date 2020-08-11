صن كابيتال مصر

(للبيع)
|تبلغ المساحة الاجمالية لمشروع صن كابيتال نحو 557 فدان تم تخصيص 60% من تلك المساحة لأغراض سكنية والباقى منطقة متعددة الاستخدامات أسعار صن كابيتال متميزة للغايةلأنها تختلف على حسب نوع الوحدة ومساحتها وكذلك موقعها داخل الكمبوند والإطلالة التى تتمتع بها الشقة داخل صن كابيتال تبلغ مساحة 143 م2- 3 غرف نصف تشطيب للاستفسار اتصل علي 01012576766
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mstshark mstsharkal3kary
|التليفون:
|01009547123
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|العنوان:
|http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064663
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