صناعة وتجارة الزى الموحد -مصانع الملابس فى مصر لو محتار تعمل يونيفورم يبقي شكله حلو و في نفس الوقت مش مكلف . فورسيزون لليونيفورم هنقدر نساعدك في اختيار الألوان و الخامات و والموديلات. شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )