صناعة وتجارة الزى الموحد -مصانع الملابس فى مصر

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تفاصيل الإعلان
صناعة وتجارة الزى الموحد -مصانع الملابس فى مصر لو محتار تعمل يونيفورم يبقي شكله حلو و في نفس الوقت مش مكلف . فورسيزون لليونيفورم هنقدر نساعدك في اختيار الألوان و الخامات و والموديلات. شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: youstina
التليفون: 01027150744

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2116106
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18/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده )

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع اللوحات الاعلانيه بالسعوديه ( جده ) : مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(مطلوب)

- في الجيزة مصر

يالا احجز✈تأشيرتك دلوقتي وخليك جاهز علي السفر 😀تأشيرات للتنازل الي السعودية جميع المه.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) : - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) :

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مطلوب لكبرى مصانع البلاستيك بالسعوديه ( جده ) مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . السن لا يزي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بجده السعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مندوب مبيعات للعمل بكبرى المصانع البلاستيك بجده السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

لكبرى مصانع البلاستيك بالسعودية - جده مندوب مبيعات بالشروط الأتيه : مؤهل عالى . السن لا يزيد ع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

13/11/2021
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