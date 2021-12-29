صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العمل المختلفه بسعر المصنع نحن اصل اليونيفورم . ونتشرف دائما لانضمامكم الى اسرة عملائنا المميزين . لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2021
رقم الإعلان: 2117171
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن- محلات بيع يونيفورم امن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده من خامات تنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع ارواب تخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/12/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة زى موحد - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركات اليونيفورم فى مصر لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احدث.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم حضانه - زى اطفال الروضه - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه - زى اطفال الروضه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم حضانه - زى اطفال الروضه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مطاعم - احدث يونيفورم شيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى - في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات زي تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن-تفصيل بدلة حارس الامن يونيفورم الامن من شركة فورسيزون لليونيفورم يصمم بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/12/2021
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