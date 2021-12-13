صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - تجارة يونيفورم

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تفاصيل الإعلان
صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - تجارة يونيفورم نحن لدينا جميع موديلات اليونيفورم والزى الموحد بـأعلي جودة وأفضل الأشكال المناسبة يونيفورم مطاعم وشيفات يونيفورم فنادق يونيفورم مدارس يونيفورم مصانع يونيفورم الامن يونيفورم مدارس وحضانات يونيفورم طبي يونيفورم هاوسكيبنج شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: youstina
التليفون: 01027150744

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2115048
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: جميع انواع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق 01223182572 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

13/12/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم - صور يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم - صور يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم - صور يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: زى الشيف - مصنع زى موحد مطاعم - في الجيزة مصر

زى الشيف - مصنع زى موحد مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف - مصنع زى موحد مطاعم 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديلات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي - متجر يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - متجر يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - متجر يونيفورم مدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لليونيفورم Tn شركة زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robe.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
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