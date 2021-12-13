(للبيع)
|صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - تجارة يونيفورم نحن لدينا جميع موديلات اليونيفورم والزى الموحد بـأعلي جودة وأفضل الأشكال المناسبة يونيفورم مطاعم وشيفات يونيفورم فنادق يونيفورم مدارس يونيفورم مصانع يونيفورم الامن يونيفورم مدارس وحضانات يونيفورم طبي يونيفورم هاوسكيبنج شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|youstina
|التليفون:
|01027150744
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|العنوان:
|310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115048
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1 جنيه
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