(للاستثمار)
|المعـاينه مجـانا صمم شقتك علي زوقك و سيب التنفيذ علينا هنشطبـلك بيتـك بأجـود الخامـات 🎯 متفكرش كتير مع شركه اسكندريه 🎯 سلمنا شقتك علي الطوبه واستلمها سوبر لوكس 🎯 تشطيبات وتأسيس السباكة 🎯 اعمال النجارة وحلوق الشبابيك والأبواب 🎯 تنفيذ الشبابيك الالوميتال والمطابخ والابواب 🎯 اعمال المحارة والبناء 🎯 اعمال السيراميك والرخام وتشطيبات الأرضيات للتواصل //01220234769
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alex
|التليفون:
|01220234769
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|العنوان:
|جليم- جليم
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071043
275,000 جنيه
1,050,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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