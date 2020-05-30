صمم بيتك باحداث التصاميم الداخلية والخارجية interior design

(فرص)
|يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصاميم تناسب جميع الاذواق (موديرن-كلاسيك-اسلامي.) تقديم صور عالية الدقة مع امكانية التعديل على التصميم اعمال ديكور - فلل - قصور - صالة افراح - غرف نوم -غرفة احتماع - مطابخ - غرفة جلوس - تصميم داخلي - لطلب تصميم واجهة او تصميم ديكورات داخلية وخارجية يوجد دفع عربون لضمان الجدية يرجى الاتصال عـلـى الأرقـام المـدونـة أدنـاه أو مراسلتنا علـى وتس اب موبايل : 00962775335344
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود
|التليفون:
|00962775335344
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|العنوان:
|الاردن- .
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063588
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