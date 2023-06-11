صلح تكييفك

صيانة او اصلاح التكييف لأي مكان سواء شقة - فيلا - شاليه - عيادة - مكتب - شركة. أو أي نشاط تجاري صيانة وتنظيف وفك وتركيب، وشحن فريون بالضمان قطع الغيار متوفرة بالضمان جميع انواع التكييف شباك اسبليت مركزى جميع الموديلات قديمة وحديثة