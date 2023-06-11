صلح تكييفك

(For Sale)
|صيانة او اصلاح التكييف لأي مكان سواء شقة - فيلا - شاليه - عيادة - مكتب - شركة. أو أي نشاط تجاري صيانة وتنظيف وفك وتركيب، وشحن فريون بالضمان قطع الغيار متوفرة بالضمان جميع انواع التكييف شباك اسبليت مركزى جميع الموديلات قديمة وحديثة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Amira Mustafa
|Telephone:
|01003327765 - 01121765559
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|Cairo- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|250 Pound
|Posting Date:
|4/8/2023
|Ad Number:
|2239978
4,460,111 Pound
1 Pound