صلح تكييفك

(For Sale)

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Ad Information
صيانة او اصلاح التكييف لأي مكان سواء شقة - فيلا - شاليه - عيادة - مكتب - شركة. أو أي نشاط تجاري صيانة وتنظيف وفك وتركيب، وشحن فريون بالضمان قطع الغيار متوفرة بالضمان جميع انواع التكييف شباك اسبليت مركزى جميع الموديلات قديمة وحديثة
Contact The Advertiser:
Contact Name: Amira Mustafa
Telephone: 01003327765 - 01121765559

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Location: Cairo- cairo
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 250 Pound
Posting Date: 4/8/2023
Ad Number: 2239978
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Posting Date
Ad Photo: تصليح وصيانة الأقلام الماركة - in Cairo Egypt

تصليح وصيانة الأقلام الماركة

(Business Opportunity)

- in Cairo Egypt

تصليح وصيانة جميع الأقلام الماركة فى أسرع وقت بخبرة سنوات Mont Blanc / Cartier / Parker / Cross / .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

4,460,111 Pound

11/6/2023
Ad Photo: اكوا بارك الاهرام لافضل اجواء صيفية متفوتش الفرصة ونفذ مشروعك المربح - in Cairo Egypt

اكوا بارك الاهرام لافضل اجواء صيفية متفوتش الفرصة ونفذ مشروعك المربح

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الحق عروض الصيف متضيعش فرصة الخصومات على كل مقاسات الاكوا بارك شركه الاهرام للفيبر جلاس بتوفرلكوا اش.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1 Pound

18/5/2023
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