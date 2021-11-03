صقرين حره بكامل الاوصاف المطلوبه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: صقرين حره بكامل الاوصاف المطلوبه - في اليمن

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فرخين صقور حره لانعرف نوعها بالضبط .يتمتعين بصحه جيده تم اصطيادهن في حال انقضاضها على ارانب بريه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالرحمن الصليحي
التليفون: 774836522

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العنوان: سوق نجد العقما قرية حرف الهرموز- بعدان
Federally Administered Tribal Areas -

اليمن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 دولار
تاريخ الإعلان: 5/11/2021
رقم الإعلان: 2110112
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ساعه لوركس جينيفا الاصلي

ساعه لوركس جينيفا الاصلي

(للبيع)

بل نسبه للسعر افحصها وسعرها بنفسك هديه من الوالد ماركه.
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صنعاء - اليمن

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3/11/2021
صورة الاعلان: مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

(للإيجار)

#مكتب_تأجير_سيارات_يمن_الحضارات للاستفسار يمكنكم التواصل على الارقام التالية 774620055 - 770118111 -.
العنوان:

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200 دولار

20/10/2021
صورة الاعلان: مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

(للإيجار)

#مكتب_تأجير_سيارات_يمن_الحضارات للاستفسار يمكنكم التواصل على الارقام التالية 774620055 - 770118111 -.
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200 دولار

20/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب باص هيس بتقسيط او ايجار

مطلوب باص هيس بتقسيط او ايجار

(مطلوب للإيجار)

مطلوب باص هيس يكون نظيف لشغل في الخط الطويل واسعر يكون حسب النظافه وطريقه الدفع مبلغ مقدم والباقي بت.
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14/10/2021
صورة الاعلان: ساعه براند اتش ماير

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(للبيع)

ذا المنتج بالمخزون غير مستعمل جديد أصلي %100 ساعة يد رجالية برنارد اتش. ماير دريفت غليدير ستيل المط.
العنوان:

إب - اليمن

800 دولار

12/10/2021
صورة الاعلان: ساعه براند اتش ماير

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(للبيع)

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العنوان:

إب - اليمن

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12/10/2021
صورة الاعلان: إداري شركة - اداري مدرسة - محاظر جامعي

إداري شركة - اداري مدرسة - محاظر جامعي

(طلب عمل)

محاضر جامعي وأكاديمي متخصص في الإدارة خريج ماجستير وحالياً محظر دكتوراة في الإدارة.
العنوان:

إب - اليمن

1,000 دولار

10/10/2021
صورة الاعلان: يوجد لدي عسل سد يمني عصيمي رقم واحد رقمي

1,000 سعودي

9/10/2021
صورة الاعلان: موقع اعلانيه للاجار

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(للإيجار)

موقع للاجار في اب تحت المحافظه الحي اراقي.
العنوان:

إب - اليمن

اتصل

21/9/2021
صورة الاعلان: بحث عن وظيفه

بحث عن وظيفه

(طلب عمل)

الاسم محمد عبدالرحمن عبدالله محافظة تعز اقيم في محافظة عدن متزوج ولدي طفلين العمر 30عام الشهائ.
العنوان:

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اتصل

7/9/2021
صورة الاعلان: مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات

مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات

(للإيجار)

مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات خدمات متميزه وتخفيض يصل الى 30 % نقدم لك افضل السيارات وافخمها ب.
العنوان:

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القسم: 

100 دولار

24/8/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عمل مهندس مصانع مهندس تكيف وتبريد

ابحث عن عمل مهندس مصانع مهندس تكيف وتبريد

(طلب عمل)

ابحث عن عمل مهندس تكيف وتبريد ولدي شهاد خبره من مستشفيات ومصانع وشركات خبره 5 سنين.
القسم: 

500 دولار

22/8/2021
صورة الاعلان: مكتب تاجير سيارات يمن الحضارات

مكتب تاجير سيارات يمن الحضارات

(للإيجار)

الفخامة اللي تلفت انتباهك وصعب تتخطاها مفخرة الأرض لاندكروزر #مكتب_تأجير_سيارات_يمن_الحضارات نقدم لك.
القسم: 

100 دولار

15/8/2021
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