صقرين حره بكامل الاوصاف المطلوبه

(للبيع)
|فرخين صقور حره لانعرف نوعها بالضبط .يتمتعين بصحه جيده تم اصطيادهن في حال انقضاضها على ارانب بريه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الصليحي
|التليفون:
|774836522
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سوق نجد العقما قرية حرف الهرموز- بعدان
Federally Administered Tribal Areas - اليمن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110112
5,000 دولار
200 دولار
200 دولار
اتصل
800 دولار
800 دولار
1,000 دولار
1,000 سعودي
اتصل
اتصل
اتصل
100 دولار
500 دولار
100 دولار
اتصل