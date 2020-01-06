صطاف مطاعم جاهز للاستقدام

(طلب عمل)
|نحن شركة الأسمر نور الغرب منذ سنوات نوفر عمالة خبيرة واستقدامها الى عملائنا بدول الخليج العربي بما لدينا من كفاءة ومهنية وخبرة في مجال السياحة والمطاعم شركة الأسمر نور الغرب الاستقدام الأول بالمغرب موبايل +واتساب 00212664082617 البريد الالكتروني contact@alasmarjob.com تابعونا على موقعنا الالكتروني
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047865
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