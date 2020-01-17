صطاف فنادق و مطاعم

شركة الأسمر نور الغرب توفر عمالة من الجنسيات المغربية و التونسية وتستقدمها الى عملاء بدول الخليج العربي, بما لدينا من كفاءة ومهنية وخبرة في مجال السياحة والمطاعم نتوفر (طباخين+معلمي شاورما+ معلمي بارستا+مختصي سندوشات+مختصي مشويات +معلمي الكريب+ مختصي الحلويات+مختصي العصائر +معلمي مخبوزات+معلمي بيتزا+نادلات ونادليين+موظفين وموظفات استقبال+موظفين وموظفات كاشير.)نزودكم بكل ما تحتاجونه هذفنا ارضاء تطلعاتكم وامالكم التي نضعها ضمن اولوياتنا. الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com