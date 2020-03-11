صبور بيقدملك اميز كمبوند باكتوبر دقايق من مول العرب بمقدم 10%

(للبيع)
|امتلك مع صبور وادفع 10% مقدم قسط علي اطول فترات سداد ولاول مرة في اكتوبر 10 سنين بدون فوايد واستفيد انت وعيلتك بلعيشة في اكتر مكان حيوي وبيه خدمات في اكتوبر دقايق من مول العرب ودقايق من مول مصر بمقدم 10% وبالتقسيط علي 10سنين لتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055808
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