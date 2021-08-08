صالون مدهب للبيع

(للبيع)
|صالون مٌدهب يتكون من كنبة تسع 3 أفراد و 4 كراسي و ترابيزة بالرخامة. الصالون لا توجد به أية عيوب و تنجيده بحالة ممتازة كما هو واضح بالصور.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أمير
|التليفون:
|01283273967
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|العنوان:
|- طما
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101991
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