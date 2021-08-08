صالون مدهب للبيع

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: صالون مدهب للبيع - في سوهاج مصر

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صالون مٌدهب يتكون من كنبة تسع 3 أفراد و 4 كراسي و ترابيزة بالرخامة. الصالون لا توجد به أية عيوب و تنجيده بحالة ممتازة كما هو واضح بالصور.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أمير
التليفون: 01283273967

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العنوان: - طما
سوهاج -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2101991
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