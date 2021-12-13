صالون كلاسيك أنتيك، إستعمال بسيط جدا

(للبيع)
|كنبة 3 + 2 كرسى + 1طرابيزة 130 × 70 سم + 2 طرابيزة 60×60 سم + 2 أباجورة أنتيك + سجادة 225×155 سم +عامود رخام ارتفاع 93 سم + 1 ستارة عرض 200 × طول 230 سم و1 ستارة عرض 130 × 230 سم + مراية مذهبة 80×60 سم + نجفة 5 فروع.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محيى الدين محمد
|التليفون:
|01030971275
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|العنوان:
|الرحاب 2، مجموعة 121- مدينة الرحاب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115073
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