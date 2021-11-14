صالات التزحلق علي الجليد

(للبيع)
|ثورة في عالم الترفيه لراغبي المشاريع الترفيهية يوينتد تويز بتقدم أحدث مشروعاتها الترفيهيه صالات التزحلق على الجليد على أى مساحه وبأفضل تكلفه لو مشرعك ترفيهى . كلم يونيتد تويز لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أوصفحتنا على الفيسبوك / أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب ملاهى #مناطقالعاب #العاب_ترفيهيه يونيتد تويز . وجهتك الجديدة للترفيه !
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|united toys
|التليفون:
|01022192286
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|العنوان:
|1 mashal elharam- cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,211 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111449
11,211 جنيه
11,211 جنيه
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2,021 جنيه