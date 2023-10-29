(For Sale)
|صار الوقت لراحتك ومعنا ما في غلبه بتنظيف بيتك متوفر لدينا في مؤسسة ميران خدمة تأمين العاملات اليومي بنظام العمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار فقط السعر يشمل التوصيل امكانية تنظيف المكاتب و الشركات نوفرايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247642
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar