صار الوقت لراحتك ومعنا ما في غلبه بتنظيف بيتك متوفر لدينا في مؤسسة ميران خدمة تأمين العاملات اليومي بنظام العمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار فقط السعر يشمل التوصيل امكانية تنظيف المكاتب و الشركات نوفرايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا : 0785407409