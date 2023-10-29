صار الوقت لراحتك ومعنا ما في غلبه بتنظيف بيتك

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Jordan (Amman) [ Change location ]

Ad Information
صار الوقت لراحتك ومعنا ما في غلبه بتنظيف بيتك متوفر لدينا في مؤسسة ميران خدمة تأمين العاملات اليومي بنظام العمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 دينار فقط السعر يشمل التوصيل امكانية تنظيف المكاتب و الشركات نوفرايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت سارعوا بالتواصل معنا : 0785407409
Contact The Advertiser:
Contact Name: سوفت كلين
Telephone: 0785407409

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Location: - عمان
Amman -

Jordan
Ad Information:
Price: 25 Dinar
Posting Date: 29/10/2023
Ad Number: 2247642
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Price
Posting Date
Ad Photo: لا تحتار و انت بتدور على الاحسن من الان عنا امهر العاملات - in Amman Jordan

لا تحتار و انت بتدور على الاحسن من الان عنا امهر العاملات

(For Sale)

- in Amman Jordan

لا تحتار و انت بتدور على الاحسن من الان عنا امهر العاملات شركة سوفت كلين للخدمات تقدم لكم عاملات مد.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

29/10/2023
Ad Photo: لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا - in Amman Jordan

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

لانك موظفة وتعبتي من الشغل ومو ملحقة ؟ عاملتك اليومية عنا الآن صار فيكِ ترتاحي وتطلبي عاملة تساعدك .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/10/2023
Ad Photo: راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا - in Amman Jordan

راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

راحتك من التنظيف اختصاصنا و المصداقية عنوان لنا لذلك يوفر لكم مكتب سوفت كلين أفضل العاملات للتنظيف .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

24/10/2023
Ad Photo: لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب - in Amman Jordan

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب

(For Sale)

- in Amman Jordan

لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف ارتاحي من التعب معقول تقدري تلحقي على شغل البيت والأولاد لحالك.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

23/10/2023
Ad Photo: معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا - in Amman Jordan

معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا

(For Sale)

- in Amman Jordan

معنا راحة من التنظيف و ترتيب وتعزيل منزلك صار علينا وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او في ال.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/10/2023
Ad Photo: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف - in Amman Jordan

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف

(For Sale)

- in Amman Jordan

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من العمل في المنز.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

22/10/2023
Ad Photo: نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي - in Amman Jordan

نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

نعمل على توفير عاملاتنا مدربات وبخبرة عالية يومي اطلبي عاملتك وارتاحي معنا التميز والإتقان هو سر نجا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

21/10/2023
Ad Photo: لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه - in Amman Jordan

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه

(For Sale)

- in Amman Jordan

لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا بالبيت و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان هو سر.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

21/10/2023
Ad Photo: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة - in Amman Jordan

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة

(For Sale)

- in Amman Jordan

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت كلين لتوفي.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي - in Amman Jordan

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي

(For Sale)

- in Amman Jordan

نوفر من اجل راحتكم وخدمتكم عاملات ترتيب و تنظيف يومي عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

19/10/2023
Ad Photo: تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق - in Amman Jordan

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق

(For Sale)

- in Amman Jordan

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا و شوفي الفرق ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عاملاتنا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك - in Amman Jordan

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

خلي شغل البيت على عاملاتنا و اقضي وقتك مع عيلتك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي ع.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

18/10/2023
Ad Photo: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا - in Amman Jordan

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا

(For Sale)

- in Amman Jordan

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق بالتنظيف و خلي الراحة علينا لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
Ad Photo: التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا - in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا

(For Sale)

- in Amman Jordan

التميز والإتقان بالعمل و التنظيف والسرعة هو سرنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات نقدم لكي عا.
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

17/10/2023
Ad Photo: ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك - in Amman Jordan

ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(For Sale)

- in Amman Jordan

ترتيب وتنظيف بيتك صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل مدبرات منازل، .
Location:

Amman - Jordan

25 Dinar

16/10/2023
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