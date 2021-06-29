صاحب محل شنط أو عندك جروب أو بيدج و بتبيع عليها شنط حريمي . البوست دا مهم

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صاحب محل شنط أو عندك جروب أو بيدج و بتبيع عليها شنط حريمي . البوست دا مهم جدا ليك 👌 بتدور على شركةبتعمل شنط مميزة ؟ 💎 عاوز شغل مايكونش منتشر ؟ 🙋 بتلف كتير عشان تلاقي اعلى جودة بأقل سعر ؟ 😕 عاوز تتعامل مع شركة فيه سهولة في التعامل و الشحن و الاستلام و التسليم و يكون فيه سرعة في الرد 🤔 كل دا و اكتر هتلاقيه عندنا في شركتنا #اللوتس_للشنط بنوفرلك اكبر تشكيلة مميزة من إنتاج مصنعنا 🔥 بأعلى جودة و اقل سعر 🔥 سرعة في الشحن و الرد و الاستلام و التسليم 🛑 بنحل ليك اي مشاكل ممكن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اللوتس لصناعه الشنط
التليفون: 01118687862

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العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098420
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صورة الاعلان: ترنجات رجالى جمله لاصحاب المحلات والمكاتب الجمله والاون لاين - في القاهرة مصر

ترنجات رجالى جمله لاصحاب المحلات والمكاتب الجمله والاون لاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ترنجات رجالى جمله لاصحاب المحلات والمكاتب الجمله والاون لاين لهواة الفخامة 🔥والرقى والشياكة&.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: سوق زين لتجار ومكاتب الجمله ترنجات رجالى من المصنع خامة سمرميلتون - في القاهرة مصر

سوق زين لتجار ومكاتب الجمله ترنجات رجالى من المصنع خامة سمرميلتون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تصفيات جمله وقطاعى وصل وصل يا جدعان احل ترنجات رجالى 💃💃💃 جامد جامد 💪.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/6/2021
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