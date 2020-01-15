شيف كرواسان ومخبوزات جاهزين

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا شيف كرواسان ومخبوزات من الجنسية المغربية بشواهد وديبلومات ممتازة خبرة عالية في أرقي المطاعم والفنادق متخصصين في اجود الأنواع والاشكال كما يتوفرون على فيديوهات وصور لأعمالهم -مخبوزات غربية وشرقية ومغربية -كرواسان فرنسية ومغربية -تورتة بأنواع مختلفة وممتازة للمزيد من المعلومات نرحب بطلباتكم واستفساراتكم تواصلوا معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com