شيف كبدة وسجق وجريل

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تفاصيل الإعلان
انا شيف جريل اصناف مختلفة كبدة وسجق طرق مختلفة بالاضافة للكريب من الالف للياء وشغل القلاية كلة اريد العمل فى اى مكان مع سكن 01140526993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01140526993

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العنوان: - البحر
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078890
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه الجديده بسعر خيالي

شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه الجديده بسعر خيالي

(للبيع)

احجز شقه بالتقسط في العاصمه الاداريه بارقي مكان بموقع مميز بمكبوند r8بقرب الحي الدبلوماسي مباشره ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,900 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه

(للبيع)

شقه للبيع بسعر خيالي في العاصمه الاداريه بكمبوند " دى جويا " بجوار الحى الدبلوماسى و النهر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

303,100 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 98 م بمدينة 6 اكتوبر

شقة للبيع 98 م بمدينة 6 اكتوبر

(للبيع)

شقة 98 متر -نص تشطيب -بحرى -تتكون من غرفتين وريسبشن كبير ومطبخ وحمام وبلكونة مطلوب 600000 الف جنية .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عمل

ابحث عن عمل

(طلب عمل)

باحث دراسات عليا ماجستير اقتصاد, حاصل على بكالوريوس اقتصاد تقدير عام امتياز, ابحث عن فرصة عمل في الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه

احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه

(للبيع)

احجز شقه للبيع كمبوند Dejoye في العاصمه الاداريه (بالحي الدبلوماسي ) مساحه الشقه :180متر+ تراس 13) ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,965,000 جنيه

6/1/2021
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صورة الاعلان: شقه بالتقسط بمنقه R8كمبوند DEjoyeبالعاصمه الادرايه بسعر خيالي

شقه بالتقسط بمنقه R8كمبوند DEjoyeبالعاصمه الادرايه بسعر خيالي

(للبيع)

شقه بالتقسط بمنقه R8كمبوند DEjoyeبالعاصمه الادرايه بسعر خيالي فرصه مش هتتعوض *مساحه الشقه 277م*+ جا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

315,500 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رف

مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى رف

(فرصة عمل)

مطلوب لمكتب هندسى بالدمام مهندس مساحة خبرة 5 سنوات خريج كلية هندسة شرط يعمل على الاوتوكاد وخبرة فى ر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

11 ريال

6/1/2021
صورة الاعلان: كيميائيين

كيميائيين

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب للتعيين كيميائيين تطبيقات خبرة فى مجال الدهانات لاتقل عن 3 سنوات.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: نوفر البيبيسيتر/ا لشغالات/جليس ات المسنين لكافة المحافظات

نوفر البيبيسيتر/ا لشغالات/جليس ات المسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

نوفر البيبيسيتر/الشغالات/جليسات المسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة يونيفورم فنادق يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق

دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق

(للبيع)

دليل شركات مستلزمات الفنادق - سليبر الفنادق شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفناد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية

مطلوب لهايبر ماركت شيف جـزار بالدوادمى بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف جـزار أن يكون لديهم خبره ل.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

200 ريال

6/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى

مطلوب شيف مخبوزات للعمل بمدينة الدوادمى

(فرصة عمل)

للعمل بمدينة الدوادمى بالسعودية مطلوب لهايبر ماركت بمدينة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية شيف مخب.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

6/1/2021
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