شيف كبدة وسجق وجريل

(طلب عمل)
|انا شيف جريل اصناف مختلفة كبدة وسجق طرق مختلفة بالاضافة للكريب من الالف للياء وشغل القلاية كلة اريد العمل فى اى مكان مع سكن 01140526993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01140526993
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|العنوان:
|- البحر
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078890
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