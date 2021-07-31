(فرصة عمل)
|سلسلة مطاعم كبرى بأبها ف السعودية تطلب شـيفات Chefs كبسـة / منـدى/ مضغوط . خبرة من 4 : 7 سنوات ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا للتوظيف
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين الجيزه- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102364
3,000 جنيه
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