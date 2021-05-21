(فرصة عمل)
|شيف جزار بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط علي األقل - الراتب يتحدد طبقا للخبرة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094469
3,000 جنيه
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
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