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تفاصيل الإعلان
شيف بارد ) حلواني ( بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط علي األقل - الراتب يتحدد طبقا للخبرة. الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/5/2021
رقم الإعلان: 2094466
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صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف خبار ) للمعجنات بكافة انواعيها ( براتب 3000ج بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف سخن بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 40.
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21/5/2021
صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف مشويات بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي.
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21/5/2021
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شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف شرقي بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 4.
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القاهرة - مصر
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اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف غربي بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 4.
العنوان:

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اتصل

21/5/2021
صورة الاعلان: شيف - في القاهرة مصر

شيف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

شيف جزار بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/5/2021
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صورة الاعلان: وظائف البنات بالفنادق - في القاهرة مصر

وظائف البنات بالفنادق

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

وظائف البنات بالفنادق - ) هوستوس – هاوس كيبينج ( - السن : 18 : 28 سنة - المؤهل : اعدادي – ثانوي – مع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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20/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 شيف بيتزا ايطالي - في القاهرة مصر

مطلوب 2 شيف بيتزا ايطالي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم معجنات ايطالية محترف بيتزا بسطا وخلافه خبره فتره لا ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/4/2021
صورة الاعلان: تعلن مجموعه كبري لفنادق في السعوديه بالرياض - في القاهرة مصر

تعلن مجموعه كبري لفنادق في السعوديه بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن مجموعه كبري لفنادق في السعوديه بالرياض *عن احتياجها لشغل بعض الوظائف استكمالا لبعض الاختصاصات ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

21/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب فوراً لكبري الفنادق السعوديه بالرياض - في القاهرة مصر

مطلوب فوراً لكبري الفنادق السعوديه بالرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب فوراً لكبري الفنادق السعوديه بالرياض -شيف عمومي ( مرتبات مجزيه + تأمين طبي + سكن او بدل سكن +.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

19/4/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مدارء صيانه لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مدارء صيانه لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مديرين عام فنادق - مديرين هاوس كيبينج - مديرين أغذية و مشروبات- مديرين مكاتب أمامية - يشترط أن ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

17/4/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه -شيف عمومي -يشترط أن لا يزيد السن عن 45 سنة ( مد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

12/4/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مدارء لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مدارء لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب مدارء لكبري فنادق المملكه العربيه السعوديه -مديرين عام فنادق -مديرين هاوس كيبينج -شيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

11/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف برجر للعمل فى مطعم فى الدمام - في القاهرة مصر

مطلوب شيف برجر للعمل فى مطعم فى الدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شيف برجر للعمل فى مدينه الدمام - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: شيف برجر لتقديم برجر الش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيف عمومى للعمل فى الدمام - في القاهرة مصر

مطلوب شيف عمومى للعمل فى الدمام

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب شيف عمومى للعمل فى مدينه الدمام - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: شيف عمومى لتقديم برجر ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/3/2021
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