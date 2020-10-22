(فرصة عمل)
|شيف سخن بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة وتامين صحية واجتماعية وسن يبدأ من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط علي األقل – بشرم والغردقة – الراتب يتحدد طبقا للخبرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070207
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