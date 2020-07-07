شيف ساندوتش وجريل وكريب

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تفاصيل الإعلان
انا شيف جريل وسانجوتش كفتة برجر شيش يالاضافة للكريب من الالف للياء قص شاورما وقلاية اريد العمل فى اى مكان مع سكن 0110526993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 0110526993

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العنوان: - اكتوبر
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2020
رقم الإعلان: 2062377
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيش احلي ايام مع عيلتك وامتلك شقة بحديقة في العاصمة

عيش احلي ايام مع عيلتك وامتلك شقة بحديقة في العاصمة

(للبيع)

عيش احلي ايام حياتك مع عيلتك في العاصمة الادارية الجديدة وتعالي امتلك شقة بحديقة في كمبوند zavani بأ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بأعلي مستوى من الخصوصية

اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بأعلي مستوى من الخصوصية

(للبيع)

تعالي اسكن في العاصمة الادراية الجديدة واستمتع بأعلي مستوى من الخصوصية في ارقي كمبوند قريب من النهر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: قريب من النهر الاخصر امتلك شقتك في العاصمة الادارية

قريب من النهر الاخصر امتلك شقتك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر ومنطقة الوزارات والقصر الرئاسي وشقتك 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: ابتدى استثمار جديد ومضمون فى العاصمة الجديدة

ابتدى استثمار جديد ومضمون فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

استثمارك مضمون بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من حمامات السباحة و لاند سكيب ومطاعم وكافيهات وم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

427,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: عيش الرقى وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

عيش الرقى وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

عيش الرقى وامتلك شقتك وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الجديدة شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: لحياة افضل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

لحياة افضل امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش حياة افضل وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وسط افضل خدمات كافيهات ومطاعم ومستشفيات وحمامات سباحة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

7/7/2020
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صورة الاعلان: بview ع كريستال لاجون امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

بview ع كريستال لاجون امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

استمتع باجمل view ع كريستال لاجون وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

353,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: بتدور ع شقة لاستثمار صح تعالى كمبوند تاون جيت

بتدور ع شقة لاستثمار صح تعالى كمبوند تاون جيت

(للبيع)

ما تدورش كتير واستثمر صح فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: كمبوند سراى القاهرة الجديدة

كمبوند سراى القاهرة الجديدة

(للبيع)

كمبوند سراي مدينه المستقبل | 01009547123 كمبوند سراي مدينه المستقبل نبذة عن المشروع والشركة المالكة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: ربع دولار منذ 1965

ربع دولار منذ 1965

(للبيع)

ربع دولار منذ سنه 1965 للجادين فقط السعر 19000.
العنوان:

الشرقية - مصر

19,000 دولار

7/7/2020
صورة الاعلان: فرح اسرتك وروح علي لاسيرينا السخنة وصيف براحتك

فرح اسرتك وروح علي لاسيرينا السخنة وصيف براحتك

(للبيع)

روح امتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اسرتك وصيف براحتك طول ايام السنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: غير مودك مع اصحابك وروح علي راس سدر

غير مودك مع اصحابك وروح علي راس سدر

(للتقسيط)

غير مودك وروح علي راس سدر مع اصحابك وقضي احلي مصيف بعيد عن الزحمة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: صيف طول السنة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

صيف طول السنة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

هتقضى مصيفك طول السنة فى شاليهك فى السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات شاليهك 110.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

صيفك دلوقتى هتقضيه فى راس سدر بامتلاك شاليه بحديقة جميلة وسط افضل خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

من اقوى تصميماتنا بالشيخ زايد ماس ايجيبت تقدم مساحات مصممه باناقه من خلال اقوي المهندسين و مصممي الد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2020
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