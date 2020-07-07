شيف ساندوتش وجريل وكريب

(طلب عمل)
|انا شيف جريل وسانجوتش كفتة برجر شيش يالاضافة للكريب من الالف للياء قص شاورما وقلاية اريد العمل فى اى مكان مع سكن 0110526993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|0110526993
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|العنوان:
|- اكتوبر
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062377
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