(فرصة عمل)
|شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها ( براتب 3000ج بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة وتأمين صحي واجتماعي وسن يبدأ من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – بشرم والغردقة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095302
3,500 جنيه
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