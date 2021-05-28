شيف خباز للمعجنات بكافة انواعها ( براتب 3000ج بإقامة كاملة سكن و3وجبات ومواصلات واسبوع إجازة وتأمين صحي واجتماعي وسن يبدأ من 18 وحتي 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – بشرم والغردقة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن