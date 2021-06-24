شيف حلويات من المغرب و تونس

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين حلويات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة في ارقى المطاعم و الفنادق و الكفاءة العالية و حسن الخلق و هم على اتم استعداد للعمل لديكم - الحلويات الغربية - الحلويات الفرنسية - الحلويات المغربية - الحلويات الامريكية التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com