شيف حلويات من المغرب و تونس

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تفاصيل الإعلان
شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين حلويات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة في ارقى المطاعم و الفنادق و الكفاءة العالية و حسن الخلق و هم على اتم استعداد للعمل لديكم - الحلويات الغربية - الحلويات الفرنسية - الحلويات المغربية - الحلويات الامريكية التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: +212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097934
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صورة الاعلان: سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية - في الرياض السعودية

سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نحن شركة الأسمر نور الغرب منذ سنوات ونحن نوفر عمالة من مختلف الجنسيات واستقدامها الى عملائنا بدول ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مكتب الأسمر نور الغرب يوفر حلاقين من المغرب و من مختلف الجنسيات - في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يوفر حلاقين من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر للاستقدام ///يتوفر لدينا حلاقين رجالي من الجنسية المغربية و التونسية محترفين في الحلاقة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: طباخين اكل بحري للاستقدام - في الرياض السعودية

طباخين اكل بحري للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية وكفاءات ممتازة وتخصصات متعددة لكافة أ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(مطلوب)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب توفر نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة وله.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين بيتزا و معجنات ذوي خبرة كبيرة تألقوا في كل الأماك.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
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صورة الاعلان: استقدام معلمين مشاوي من المغرب - في الرياض السعودية

استقدام معلمين مشاوي من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين مشاوي من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة الممتازة و ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: معلمين سلطات ومقبلات للاستقدام - في الرياض السعودية

معلمين سلطات ومقبلات للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين سلطات ومقبلات بخبرة عالية تألقوا في كل الأماكن ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: طباخات بتخصصات متعددة للاستقدام - في الرياض السعودية

طباخات بتخصصات متعددة للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب متوفر لدينا طباخات تخصصات مختلفة بخبرة متميزة و كفاءة عالية و حسن المظهر و الخ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: متوفر معلمين باريستا من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

متوفر معلمين باريستا من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب تتوفرمن الجنسية المغربية و التونسية على أمهر معلمين شاي وقهوة بمؤهلات و مستويا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعد مدير مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مشرفين مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية ويتر ولديه رخصة خليجية او سعودية سارية او منتهية او مص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية استيوارد (عامل مطبخ - ذكور ) خبرة لا تقل عن 3 سنوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
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