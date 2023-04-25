شيف جارد مانجية

(Job request)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب للتعاقد مع احدي المنتجعات في السعوديه بالمدينه المنوره شيف جارد مانجيه خبرة سابقه بالفنادق مدير مالي خبره سابقه بالفنادق ومكاتب المراجع ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: SABREEN ABDEL MONEM
Telephone: 01557776627

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: FAUOM, 2 STREY ABSHOY- APSHOY
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 3,000 Riyal
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181515
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب شيف اسماك وعامل تنظيف - in Cairo Egypt

مطلوب شيف اسماك وعامل تنظيف

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

✍ مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية ✍ معلم وشيف أسماك يكون خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
Location:

Cairo - Egypt

2,500 Riyal

25/4/2023
Ad Photo: مدير منتجع ومدير مالي - in Cairo Egypt

مدير منتجع ومدير مالي

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد مع احدي المنتجعات في السعوديه بالمدينه المنوره 1/ مدير منتجع خبره سابقه بالفنادق 2/ .
Location:

Cairo - Egypt

Call

3/4/2023
Ad Photo: مديرفنادق - in Cairo Egypt

مديرفنادق

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا مع مدير فندق خبره بفنادق بالسعوديه ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لم.
Location:

Cairo - Egypt

Call

21/3/2023
Ad Photo: مطلوب وايتر مقدم طعام - in Cairo Egypt

مطلوب وايتر مقدم طعام

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية وايتر مقدم طعام لمطعم بمدينة جده الراتب 1800 ريال مع توفير .
Location:

Cairo - Egypt

1,800 Riyal

12/3/2023
Ad Photo: شيف متخصص بالكيكات - in Cairo Egypt

شيف متخصص بالكيكات

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب التعاقد فورا لكبري الشركات الحلويات بالرياض شيف متخصص بالكيكات ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل م.
Location:

Cairo - Egypt

Call

1/3/2023
Ad Photo: ظ…ط¯ظٹط± ظ…ظ†طھط¬ط¹ط§طھ ط³ظٹط§ط­ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ط¨ ط®ط¨ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ظپظ†ط§ط¯ظ‚ - in Cairo Egypt

ظ…ط¯ظٹط± ظ…ظ†طھط¬ط¹ط§طھ ط³ظٹط§ط­ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ط¨ ط®ط¨ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ظپظ†ط§ط¯ظ‚

(Job Opportunity)

- in Cairo Egypt

مطلوب للتعاقد فورا لكبرى المنتجعات السياحية بجدة والمدينه محاسب خبرة بالفنادق لا تقل عن 3 سنوات مد.
Location:

Cairo - Egypt

Call

21/2/2023
Ad Photo: طباخ مصرى ابحث عن عمل - in Cairo Egypt

طباخ مصرى ابحث عن عمل

(Job request)

- in Cairo Egypt

ايجاد الطبخ العربي الشرقى المشاوى المقبلات اريد اى شغل طباخ او مساعد طباخ رقم الجوال تواصل فون واتسا.
Location:

Cairo - Egypt

Call

3/2/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager