شيف جارد مانجية

مطلوب للتعاقد مع احدي المنتجعات في السعوديه بالمدينه المنوره شيف جارد مانجيه خبرة سابقه بالفنادق مدير مالي خبره سابقه بالفنادق ومكاتب المراجع ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com