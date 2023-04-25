شيف جارد مانجية

(Job request)
|مطلوب للتعاقد مع احدي المنتجعات في السعوديه بالمدينه المنوره شيف جارد مانجيه خبرة سابقه بالفنادق مدير مالي خبره سابقه بالفنادق ومكاتب المراجع ملحوظه الوظيفه للمقيمين داخل مصر فقط برجاء لمن تتوافر لديه الشروط الاتصال على رقم 01557776627 وارسال السى فى على الميل cv.sunfuture1153@gmail.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|SABREEN ABDEL MONEM
|Telephone:
|01557776627
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|FAUOM, 2 STREY ABSHOY- APSHOY
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|3,000 Riyal
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181515
2,500 Riyal
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1,800 Riyal
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(Job Opportunity)- in Cairo Egypt
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