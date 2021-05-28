(فرصة عمل)
|شيفات جميع التخصصات ( شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار) ( – السن من 21 : 45 سنة ) الرواتب تتحدد طبقا للمقابلة الشخصية والخبرة المقدمة – إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات – أسبوع إجازة + تأمين صحي+ تأمين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095301
3,500 جنيه
3,000 جنيه
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3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
2,500 ريال
3,500 جنيه
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3,000 جنيه
4,000 جنيه
3,000 جنيه