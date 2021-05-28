شيفات جميع التخصصات ( شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار) ( – السن من 21 : 45 سنة ) الرواتب تتحدد طبقا للمقابلة الشخصية والخبرة المقدمة – إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصلات – أسبوع إجازة + تأمين صحي+ تأمين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن