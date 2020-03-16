(فرصة عمل)
|شيفات جميع التخصصات ) شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار ( – السن من 21 : 45 سنة – الرواتب تتحدد طبقا للمقابلة الشخصية والخبرة المقدمة – إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصالت – أسبوع إجازة ( ) تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - المطلوب ) أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميالد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية للاستفسار الرجاء التواصل على الواتساب 01155817280
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zeina
|التليفون:
|01155817280
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056285
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200 ريال
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1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
3,000 ريال
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