شيفات جميع التخصصات ) شرقي – غربي – سخن – بارد – جزار – خبار ( – السن من 21 : 45 سنة – الرواتب تتحدد طبقا للمقابلة الشخصية والخبرة المقدمة – إقامة كاملة ) سكن – 3 وجبات – مواصالت – أسبوع إجازة ( ) تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة - المطلوب ) أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميالد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية للاستفسار الرجاء التواصل على الواتساب 01155817280