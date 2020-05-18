شوية هدوء وامتلك في العاصمة الادارية و روق

(للتقسيط)
|استمتع بالهدوء و روق بالك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani اهدي كمبوند وهتحس بالامان لانك هتعيش وسط امن وحراسة 24 ساعة من غير ماتكون قلقان علي اسرتك وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك جمب شقتك جيم وسبا ومول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059630
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