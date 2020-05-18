شوية هدوء وامتلك في العاصمة الادارية و روق

استمتع بالهدوء و روق بالك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani اهدي كمبوند وهتحس بالامان لانك هتعيش وسط امن وحراسة 24 ساعة من غير ماتكون قلقان علي اسرتك وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدماتك جمب شقتك جيم وسبا ومول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا متستناش كتير واتصل علي 01279848994 واسكن في العاصمة