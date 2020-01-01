شوف مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

مستقبلك شوفه بعين مختلفة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) قريب من حى السفارات ومطاعم وكافيهات وملاهى ونادى رياضى ومستشفيات ومدارس بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وابدا مستقبلك بعين مختلفة