شوف كل يوم المعالم الحضارية وخدلك شاليه في العين السخنة

المعالم الحضارية معاك في اي وقت طول السنة في لاسيرينا السخنة واتفرج علي الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك ونهر النيل وبرج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وخدات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وصيف في السخنة