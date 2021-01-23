شوف كل يوم اجمل بحر صافى وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|فى Blue Blue العين السخنة هتقدر تمتلك شاليه بحديقة جميلة و تشوف اجمل بحر صافى قريب من كل الخدمات مطاعم وكافيهات و عيادات طبية شاليهك 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 212 الف بس مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك قريب من اجمل بحر صافى فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081092
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