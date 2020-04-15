شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة بروف مميز 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم ونادى صحى بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وشوف جمال الطبيعة فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 213,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057919
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14/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
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12/4/2020
صورة الاعلان: شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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12/4/2020
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العنوان:

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القسم: 

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12/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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8/4/2020
صورة الاعلان: قريب من اجمل بحر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من اجمل بحر امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك - في السويس مصر

بالتقسيط المريح امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وفرح اولادك وقضي احلي ويك اند وريح من الشغل وكما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: قضى احلى ويك اند مع عيلتك وامتلك فى العين السخنة - في السويس مصر

قضى احلى ويك اند مع عيلتك وامتلك فى العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

احلى ويك اند هتقضيه مع عيلتك فى العين السخنة 90م ( 2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) وسط خدماتك ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش مع صحابك احلى مصيف - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وعيش مع صحابك احلى مصيف

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش مع اصحابك احلى مصيف وامتلك شاليه 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيها.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: بروف امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بروف امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بروف مميز فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكوا بارك ونادى صحى (جيم +سبا +سونا ) ومطاعم شال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

156,000 جنيه

7/4/2020
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