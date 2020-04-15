(للتقسيط)
|شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة بروف مميز 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم ونادى صحى بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وشوف جمال الطبيعة فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|213,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057919
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