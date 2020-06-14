شوف اولادك مبسوطين و وديهم راس سدر

روح علي راس سدر وشوف اولادك فرحانين وقضي الويك اند في اي وقت طول السنة في راس سدر وفرح اولادك بكل الخدمات اللي هتلاقيها جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك وتراك للدراجات وكيدز اريا وكمان هتلاقي مطاعم وكافيهات عشان تسهر براحتك والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر