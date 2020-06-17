شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)
|شوف اولادك مبسوطين واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani علي اجمل فيو وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتسقيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060962
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