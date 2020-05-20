شوف اولادك فرحانين وامتلك شاليه في العين السخنة

(للبيع)
|عشان فرحت اولادك بالدنيا امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وشوفهم فرحانين وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة واكوا بارك وملاعب رياضي وتراك للدراجات وكمان هتلاقي مطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059722
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