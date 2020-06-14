شوف اولادك عايشين في امان وامتلك شقة في العاصمة بكمبوند zavani

(للتقسيط)
|امتلك في كمبوند zavani وعيش في امان واطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وجمب كل الخدمات اللي هتفرح اولادك حمامات سباحة وكيدز اريا وملاعب رياضية وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060775
183,000 جنيه
207,000 جنيه
190,000 جنيه
203,000 جنيه
218,000 جنيه
336,000 جنيه
202,000 جنيه
188,000 جنيه
171,000 جنيه
496,000 جنيه
413,000 جنيه
545,000 جنيه
176,000 جنيه
171,000 جنيه
295,000 جنيه