شوف اولادك عايشين في امان وامتلك شقة في العاصمة بكمبوند zavani

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شوف اولادك عايشين في امان وامتلك شقة في العاصمة بكمبوند zavani - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك في كمبوند zavani وعيش في امان واطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة وجمب كل الخدمات اللي هتفرح اولادك حمامات سباحة وكيدز اريا وملاعب رياضية وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 232,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/6/2020
رقم الإعلان: 2060775
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في العاصمة الادارية ومش هتدفع اي فوايد - في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية ومش هتدفع اي فوايد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش في الهدوء بعيد عن الزحمة في كمبوند zavani وبدووون فوائد وبمقد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: وفر فلوس الايجار وامتلك شقة في العاصمة وعيش براحتك - في القاهرة مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك شقة في العاصمة وعيش براحتك

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة و وفر فلوس الايجار وكمان ممكن تستثمر في اي وقت براحتك وبأقل مق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: في العاصمة الادارية شقتك جمب حمامات السباحة - في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية شقتك جمب حمامات السباحة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك من حمامات سباحة ومول تجاري .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة في العاصمة وعيش حياتك براحتك - في القاهرة مصر

امتلك شقة في العاصمة وعيش حياتك براحتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياتك براحتك وبدون ازعاج وبعيد عن الزحمة واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واطمن علي اولادك في الكيدز اريا - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية واطمن علي اولادك في الكيدز اريا

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واطمن علي اولادك في اي مكان وكمان كل الخدمات هتلاقيها جمب شقتك من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انت مميز عشان شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

336,000 جنيه

10/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: استثمارك هيزيد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمارك هيزيد بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

زود استثمارك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من مسجد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة فى كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى العاصمة الادارية 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع لبداية حياة جديدة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لبداية حياة جديدة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من طر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع فى العاصمة الادارية بمكان هادى - في القاهرة مصر

شقة للبيع فى العاصمة الادارية بمكان هادى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن بمكان هادى وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة وحى السفارات ومسجد الفتاح العليم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

496,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: خلى استثمارك كبير وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خلى استثمارك كبير وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

استثمارك هيكبر ويزيد معانا بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

413,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع لبداية استثمار ناجح فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع لبداية استثمار ناجح فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

ابدا استثمار ناجح وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة ومسجد الفتاح العليم وجامعة الر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

545,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بالعاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

امتلك شقة بالعاصمة بدون مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك العاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: عيش الحرية اللي انت عاوزها واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيش الحرية اللي انت عاوزها واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش بالحرية اللي انت عاوزها واسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بأقل مقدم واطول فترة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

7/6/2020
صورة الاعلان: شقتك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك علي اجمل فيو للاند سكيب بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأحلي الخدمات اللي هتخلي اولادك مبسوطين ومرتاحين وشقتك 2.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

7/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager