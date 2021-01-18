شوف الطبيعية بعينك وامتلك شاليهك في العين السخنة

عيش الرفاهية اليي بتحلم بيها وسط ارقي خدمات في العين السخنة وامتلك شاليهك الخاص بروف بمساحة105م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار