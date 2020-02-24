شوف الطبيعة بعينك علي بحر راس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في راس سدر وشوف الطبيعة الروعة علي بحر راس سدر واستمتع بأحلي جو معتدل طول ايام السنة والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يالا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر قبل اي حد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|75,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054045
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