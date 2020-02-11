شوف السينما كل يوم وانت في شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وجمب نهر النيل وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية من الاهرامات وابو الهول والقلعة وغيرهم كتير يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052401
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