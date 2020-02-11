شوف السينما كل يوم وانت في شاليهك بالسخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شوف السينما كل يوم وانت في شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وجمب نهر النيل وكمان نماذج مصغرة من المعالم الحضارية من الاهرامات وابو الهول والقلعة وغيرهم كتير يلا حالا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052401
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10/2/2020
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10/2/2020
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صورة الاعلان: متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة - في السويس مصر

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العنوان:

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10/2/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

فرح اولادك وامتلك شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: كله رايح ع السخنة للاستمتاع باجمل شاطئ رملى - في السويس مصر

كله رايح ع السخنة للاستمتاع باجمل شاطئ رملى

(للبيع)

- في السويس مصر

تعالى السخنة واستمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى قريب من خدماتك اكوا بارك وملاهى ونادى صحى وحمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: السخنة هو ده وقتها للاستمتاع باجمل جو مع عيلتك - في السويس مصر

السخنة هو ده وقتها للاستمتاع باجمل جو مع عيلتك

(للبيع)

- في السويس مصر

جه وقت الاستمتاع بوقتك فى السخنة مع عيلتك وسط خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وحاجات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل امتلك شاليهك بأقل التقسيط في السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل امتلك شاليهك بأقل التقسيط في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل وقضي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وهتستمتع بالاهرامات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك وخلي اولادك يستمتعوا بالمصيف وكمان جمب كل خدماتك حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وممكن تستثمر شاليهك طووول ايام السنة صيف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: هتعيش في عالم تاني بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

هتعيش في عالم تاني بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش في عالم تاني وبشكل مختلف وهتشوف كل يوم الاهرامات وابو الهول .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: مش هتقلق ع ولادك بامتلاك شاليهك عندنا فى السخنة - في السويس مصر

مش هتقلق ع ولادك بامتلاك شاليهك عندنا فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

متقلقش ع ولادك تانى وامتلك شاليهك بحديقة كبيرة تستمتع بيها انت واولادك وسط خدماتك الترفيهية اكوا بار.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

258,000 جنيه

6/2/2020
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