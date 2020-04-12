شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|شوف البحر من شاليهك وامتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف والفيو الرائع مع اولادك وكمان شوف نماذج فرعونية كل يوم وكمان هتشوف نهر النيل كل يوم من شاليهك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومسجد وكيدز اريا وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|109,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057736
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