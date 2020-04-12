شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة

شوف البحر من شاليهك وامتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف والفيو الرائع مع اولادك وكمان شوف نماذج فرعونية كل يوم وكمان هتشوف نهر النيل كل يوم من شاليهك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومسجد وكيدز اريا وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة