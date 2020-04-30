شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|كل يوم هتشوف البحر فى السخنة وهتمتلك شاليه 110م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وشوف البحر كل يوم السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058676
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