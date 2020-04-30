شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة

كل يوم هتشوف البحر فى السخنة وهتمتلك شاليه 110م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وشوف البحر كل يوم السخنة