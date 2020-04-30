شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة

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صورة الاعلان: شوف البحر كل يوم وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

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كل يوم هتشوف البحر فى السخنة وهتمتلك شاليه 110م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وشوف البحر كل يوم السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 155,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058676
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27/4/2020
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26/4/2020
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26/4/2020
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22/4/2020
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21/4/2020
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